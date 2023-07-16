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Склад площадью 600 квадратных метров загорелся в Краснодаре
Фото: телеграм-канал "МЧС КУБАНИ"
Склад загорелся в Краснодаре на улице Пригородная на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания сейчас ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В 18.41 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. В 19.36 ликвидация открытого горения", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации пожара от РСЧС привлечено 48 специалистов и 15 единиц техники.
Ранее сообщалось о пожаре на крыше кафе "Пушкинъ" в центре Москвы.
Возгорание случилось на крыше здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Пушкинъ" в центре Москвы по адресу Тверской бульвар, дом 26. Здание является частью усадьбы Римского-Корсакова, построенной в XVIII веке. В результате пожара никто не пострадал.
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