Склад площадью 600 квадратных метров загорелся в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "МЧС КУБАНИ"

Склад загорелся в Краснодаре на улице Пригородная на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания сейчас ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 18.41 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. В 19.36 ликвидация открытого горения", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара от РСЧС привлечено 48 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на крыше кафе "Пушкинъ" в центре Москвы.

Возгорание случилось на крыше здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Пушкинъ" в центре Москвы по адресу Тверской бульвар, дом 26. Здание является частью усадьбы Римского-Корсакова, построенной в XVIII веке. В результате пожара никто не пострадал.

Видео: Москва 24