21:17Происшествия
Деревянные постройки загорелись в Архангельске на площади 1,5 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
На улице Адмирала Кузнецова в Архангельске загорелись деревянные сараи. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.
"Площадь пожара достигла 1 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.
По информации спасателей, присутствует угроза распространения огня на рядом находящиеся три жилые дома. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов. В ликвидации пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники.
Согласно предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.
До этого в Астраханской области загорелась мусорная свалка с твердыми бытовыми отходами. Возгорание ликвидировали на площади в три тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
В Астраханской области произошел крупный пожар
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