Деревянные постройки загорелись в Архангельске на площади 1,5 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

На улице Адмирала Кузнецова в Архангельске загорелись деревянные сараи. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

"Площадь пожара достигла 1 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По информации спасателей, присутствует угроза распространения огня на рядом находящиеся три жилые дома. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов. В ликвидации пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники.

Согласно предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

До этого в Астраханской области загорелась мусорная свалка с твердыми бытовыми отходами. Возгорание ликвидировали на площади в три тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.



В Астраханской области произошел крупный пожар