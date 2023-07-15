15 июля, 23:34Происшествия
Открытое горение в жилом доме в Омске ликвидировали
Фото: МЧС России
Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В 22:51 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.
Кровля здания, расположенного на Бульвар Победы в Омске, загорелась вечером 15 июля. Площадь возгорания достигала 1 125 квадратных метров.
В ликвидации пожара задействованы 65 человек и 11 единиц техники. Предполагается, что причиной возгорания может быть неисправность электропроводки.
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