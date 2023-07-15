Крыша пятиэтажного здания загорелась на набережной в Омске

Фото: МЧС России

Крыша пятиэтажного жилого здания загорелась на Бульваре Победы в Омске, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожар произошел примерно в полночь по местному времени. Резко загорелась крыша пятиэтажного строения по адресу Бульвар Победы, 3.

Спасатели прибыли к месту ЧП в течении 3-5 минут и немедленно начали эвакуацию жителей и тушение огня.

Пока не сообщается, есть ли пострадавшие. Как считают спасатели, пожар произошел по причине неисправной проводки.

Ранее в населенном пункте Свердловской области произошло возгорание. Огонь перекинулся на шесть построек. В МЧС РФ предупредили об угрозе распространения пламени из-за сухой погоды и сильного ветра.

В лесных массивах округа ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля. Пожар вспыхнул на туристической базе, которая находится в километре от населенного пункта возле озера Аятского. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

Спасателям удалось локализовать возгорание 13 июля. Однако в результате пожара один человек погиб, двоим получившим травмы медики ЦРБ оказали необходимую помощь. На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, 41 дом пострадал.

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха