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Пожар в уральском селе Шайдуриха локализован
Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"
Пожарные локализовали возгорание в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Возгорание локализовали в 05:24 по московскому времени. В ведомстве добавили, что пожарные принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации огня.
О лесном пожаре в Свердловской области, который затронул десятки домов в селе Шайдуриха, стало известно вечером 12 июля. Позже в лесах Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 21 июля.
Губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал, что все сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.
40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха
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