Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06:03

Происшествия

Пожар в уральском селе Шайдуриха локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Пожарные локализовали возгорание в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Возгорание локализовали в 05:24 по московскому времени. В ведомстве добавили, что пожарные принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации огня.

О лесном пожаре в Свердловской области, который затронул десятки домов в селе Шайдуриха, стало известно вечером 12 июля. Позже в лесах Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 21 июля.

Губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал, что все сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.

40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха

Читайте также

происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика