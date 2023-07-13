Пожар в уральском селе Шайдуриха локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Пожарные локализовали возгорание в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Возгорание локализовали в 05:24 по московскому времени. В ведомстве добавили, что пожарные принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации огня.

О лесном пожаре в Свердловской области, который затронул десятки домов в селе Шайдуриха, стало известно вечером 12 июля. Позже в лесах Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 21 июля.

Губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал, что все сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.

40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха