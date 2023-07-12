Пожар на территории отеля "Немчиновка парк" в Подмосковье локализовали

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Пожарные локализовали возгорание на территории отеля "Немчиновка парк" в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС РФ.

"В 19:29 <...> поступило сообщение о пожаре в жилом здании в городском округе Одинцовский, поселок Немчиновка. <...> 21:55 – локализация пожара на площади 250 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания в настоящее время принимают участие 63 человека и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что огонь охватил строящееся здание, расположенное по адресу 2-я Запрудная улица, дом 36. Известно, что оно расположено вплотную к гостиничному комплексу "Немчиновка парк".

Установление причин и обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Московской области.



Пожар произошел в подмосковном отеле "Немчиновка парк"