12 июля, 22:09Происшествия
Пожар на территории отеля "Немчиновка парк" в Подмосковье локализовали
"В 19:29 <...> поступило сообщение о пожаре в жилом здании в городском округе Одинцовский, поселок Немчиновка. <...> 21:55 – локализация пожара на площади 250 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации возгорания в настоящее время принимают участие 63 человека и 23 единицы техники.
Ранее сообщалось, что огонь охватил строящееся здание, расположенное по адресу 2-я Запрудная улица, дом 36. Известно, что оно расположено вплотную к гостиничному комплексу "Немчиновка парк".
Установление причин и обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Московской области.
Пожар произошел в подмосковном отеле "Немчиновка парк"
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