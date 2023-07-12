12 июля, 21:40Происшествия
Дело о поджоге возбудили после пожара в деревне Кривцово Московской области
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Дело о поджоге возбудили после пожара в подмосковной деревне Кривцово, в результате которого сгорели деревянные постройки на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"Следователем отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога")", – говорится в уведомлении.
Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, добавили в пресс-службе.
Ранее в МЧС России сообщили о возгорании деревянных построек в подмосковной деревне Кривцово под Солнечногорском. Площадь пожала составила 3,2 тысячи квадратных метров. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
Позже стало известно, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли порядка 40 человек и 13 единиц техники.
В 08:29 в МЧС заявили о ликвидации открытого горения.
Пожар возник в подмосковной деревне Кривцово
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