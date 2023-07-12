21:13Происшествия
Площадь пожара в здании рядом с отелем "Немчиновка парк" возросла до 200 "квадратов"
Агентство "Москва" со ссылкой на региональное МЧС.
По данным прокуратуры, она выпала из окна, спасаясь от пожара.
Пожар произошел в строящемся здании рядом с гостиничным комплексом "Немчиновка парк" в Одинцовском городком округе. По данным МЧС, возгорание началось в доме 36 по улице 2-й Запрудной в поселке Немчиновка.
Ранее сообщалось о пожаре в девятиэтажке на улице Айвазовского в Москве. В результате происшествия погибла женщина.
По данным прокуратуры, она выпала из окна, спасаясь от пожара.
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