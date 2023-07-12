Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21:13

Происшествия

Площадь пожара в здании рядом с отелем "Немчиновка парк" возросла до 200 "квадратов"

Видео: Москва 24

Площадь пожара в здании рядом с отелем "Немчиновка парк" выросла до 200 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в строящемся здании рядом с гостиничным комплексом "Немчиновка парк" в Одинцовском городком округе. По данным МЧС, возгорание началось в доме 36 по улице 2-й Запрудной в поселке Немчиновка.

Ранее сообщалось о пожаре в девятиэтажке на улице Айвазовского в Москве. В результате происшествия погибла женщина.

По данным прокуратуры, она выпала из окна, спасаясь от пожара.

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика