Власти пообещали восстановить сгоревшие в свердловском селе Шайдуриха дома

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Дома, пострадавшие в результате пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, восстановят. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента информационной политики региона.

"Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области. – Прим. ред.) заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены", – говорится в сообщении.

В беседе с "Газетой.ру" одна из местных жительниц рассказала, что домов в селе сгорело много, мощности огня хватает, чтобы сжигать строения за несколько минут.

"Дома сгорают за пять минут. <...> Все в дыму, дышать нечем, все перекрыто, никуда не пускают. Наш дом еще не горит, но огонь уже рядом. Успели только сами собраться и уехать. <...> Сейчас работает вертолет", – поделилась женщина.

Жительница другого населенного пункта, которая стала свидетельницей ЧП, добавила, что одна из улиц Шайдурихи сгорела полностью. Она также отметила, что местные покидали свои дома со слезами на глазах.

"Начался пожар, видимо, с озера Аятского, там торфяники. Как говорят местные, пошло, пошло, пошло и таким образом захватило всю деревню", – предположила собеседница издания.

Пожар охватил село Шайдуриха вечером 12 июля. Ситуацию осложняли сухая погода и сильный ветер. Позже в Невьянском городском округе, где расположен населенный пункт, ввели режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в Шайдурихе огнем охвачены по меньшей мере 40 зданий. Оттуда эвакуировали 50 человек. В ликвидации огня принимают участие до 140 человек и 46 единиц техники.



Почти 60 человек эвакуировали из свердловского села Шайдуриха из-за пожара