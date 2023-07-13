Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в строящемся здании при отеле "Немчиновка парк" в Подмосковье ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

"В 02:00 (по московскому времени. – Прим. ред.) – ликвидация последствий пожара", – отмечается в сообщении.

По данным МЧС, пожар ликвидировали 23 единицы техники, 63 человека. Кроме того, от МЧС России были привлечены 6 единиц техники и 18 человек.

В ведомстве добавили, что сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.

В среду, 12 июля, строящееся здание, прилегающее к отелю "Немчиновка парк", загорелось в Одинцовском городском округе. Первоначально огонь охватил 100 квадратных метров. Немногим позже площадь пожара выросла до 200 "квадратов".

По данным подмосковного управления МЧС, в 21:55 специалисты локализовали пожар на площади 250 квадратных метров.

Пожар произошел в подмосковном отеле "Немчиновка парк"