Вертолеты МЧС и Минобороны помогут тушить крупный пожар в свердловской Шайдурихе

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны Российской Федерации помогут тушить крупный пожар в деревне Шайдуриха в Свердловской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

"Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Благодаря самоотверженному труду специалистов чрезвычайного ведомства удалось локализовать техногенный пожар на площади 4 100 метров квадратных", – заявили в ведомстве.

По данным МЧС, в настоящее время силы и средства сотрудников направлены на устранение отдельных очагов возгорания. В планах задействовать вертолеты МЧС и Минобороны.

Кроме того, в режиме готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, который ночью прибыл в Екатеринбург. Всего ликвидируют возгорание 137 человек и 46 единиц техники.

В среду, 12 июля, лесной пожар в Невьянском городском округе Свердловской области затронул шесть строений в селе Шайдуриха. В ведомстве предупредили об угрозе распространения огня. Этому способствует сухая погода и ветер до 27 метров в секунду.

Позже в лесах Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 21 июля. По предварительным данным, ЧП произошло на территории туристической базы, находящейся в километре от населенного пункта возле озера Аятского. Затем, как объяснил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

В свою очередь, губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал, что все сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.

В четверг, 13 июля, пожарные локализовали возгорание в селе Шайдуриха. В МЧС добавили, что огнеборцы принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара.

40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха