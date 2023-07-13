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Два природных пожара на площади 192 га тушат около поселка Шайдуриха
Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"
Два природных пожара продолжают полыхать в окрестностях села Шайдуриха в Свердловской области, сообщает ТАСС.
Возгорание тушат на площади 192 гектара. К ликвидации пожаров привлекли авиацию.
Ранее сообщалось о смерти одного человека при пожаре в селе Шайдуриха. Кроме того, медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре.
12 июля пожар в лесном массиве в Невьянском городском округе Свердловской области перекинулся на шесть построек в селе Шайдуриха. В региональном управлении МЧС РФ предупредили об угрозе распространения огня из-за сухой погоды и ветра до 27 метров в секунду.
Позже в лесах указанного городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который был продлен до 21 июля. Предварительно установлено, что инцидент случился на туристической базе, которая располагается в километре от населенного пункта возле озера Аятского. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.
В четверг, 13 июля, пожарные локализовали возгорание в селе Шайдуриха. В МЧС добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара.
40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха
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