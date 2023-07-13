Два природных пожара на площади 192 га тушат около поселка Шайдуриха

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Два природных пожара продолжают полыхать в окрестностях села Шайдуриха в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Возгорание тушат на площади 192 гектара. К ликвидации пожаров привлекли авиацию.

Ранее сообщалось о смерти одного человека при пожаре в селе Шайдуриха. Кроме того, медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре.

12 июля пожар в лесном массиве в Невьянском городском округе Свердловской области перекинулся на шесть построек в селе Шайдуриха. В региональном управлении МЧС РФ предупредили об угрозе распространения огня из-за сухой погоды и ветра до 27 метров в секунду.

Позже в лесах указанного городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который был продлен до 21 июля. Предварительно установлено, что инцидент случился на туристической базе, которая располагается в километре от населенного пункта возле озера Аятского. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

В четверг, 13 июля, пожарные локализовали возгорание в селе Шайдуриха. В МЧС добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара.



40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха