Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Один человек погиб при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.

"Медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре в Шайдурихе", – отметили в ведомстве.

По данным департамента, на месте инцидента специалисты обнаружили тело погибшей.

В среду, 12 июля, пожар в лесном массиве в Невьянском городском округе Свердловской области перекинулся на шесть построек в селе Шайдуриха. В региональном управлении МЧС РФ предупредили об угрозе распространения огня из-за сухой погоды и ветра до 27 метров в секунду.

Позже в лесах указанного городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, который был продлен до 21 июля. Предварительно установлено, что инцидент случился на туристической базе, которая располагается в километре от населенного пункта возле озера Аятского. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

Позже губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что все сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.

В четверг, 13 июля, пожарные локализовали возгорание в селе Шайдуриха. В МЧС добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара.

По данным регионального главка МЧС, вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны Российской Федерации помогут тушить крупный пожар в Шайдурихе. Также в режиме готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС. Возгорание устраняют 137 человек и 46 единиц техники.

40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха