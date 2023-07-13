Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека при пожаре в селе Шайдуриха

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели человека в результате пожара, произошедшего в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

В результате возгорания, произошедшего на базе отдыха рядом с селом Шайдуриха Невьянского городского округа, погиб один человек, еще двое пострадали, получив ожоги, отметили в СК.

"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления регионального СКР Анатолия Дмитриевича Надбитова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности", – указано в сообщении.

Погибшим человеком могла быть местная жительница, которая до этого числилась пропавшей без вести, резюмировали в ведомстве.

12 июля пожар в лесном массиве в Невьянском городском округе Свердловской области перекинулся на шесть построек в селе Шайдуриха. В региональном управлении МЧС РФ предупредили об угрозе распространения огня из-за сухой погоды и сильного ветра.

Позже в лесах округа был введен режим ЧС до 21 июля. Предварительно установлено, что инцидент случился на туристической базе, которая располагается в километре от населенного пункта возле озера Аятского.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

В четверг, 13 июля, пожарные локализовали возгорание. В МЧС добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара.

В результате возгорания один человек погиб, двоим пострадавшим медики ЦРБ оказали необходимую помощь.



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