Площадь пожара в жилом доме в Омске превысила тысячу "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь пожара в жилом доме в Омске достигла 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Омские огнеборцы ликвидируют пожар площадью 1 125 квадратных метров. Горит кровля пятиэтажного жилого дома в центральном округе города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 63 человека. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорания задействованы 65 человек и 11 единиц техники.

Об инциденте стало известно ранее в субботу. Он произошел по адресу Бульвар Победы, дом 3. Известно, что пожарные прибыли к месту происшествия спустя 3–5 минут после начала пожара.

Предполагается, что причиной пожара может быть неисправность электропроводки.

