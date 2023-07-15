15 июля, 22:19Происшествия
Площадь пожара в жилом доме в Омске превысила тысячу "квадратов"
Фото: МЧС России
Площадь пожара в жилом доме в Омске достигла 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Омские огнеборцы ликвидируют пожар площадью 1 125 квадратных метров. Горит кровля пятиэтажного жилого дома в центральном округе города", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 63 человека. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации возгорания задействованы 65 человек и 11 единиц техники.
Об инциденте стало известно ранее в субботу. Он произошел по адресу Бульвар Победы, дом 3. Известно, что пожарные прибыли к месту происшествия спустя 3–5 минут после начала пожара.
Предполагается, что причиной пожара может быть неисправность электропроводки.
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