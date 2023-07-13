Стройматериалы загорелись в московском районе Кунцево

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Кунцеве загорелись стройматериалы, сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Москве.

Как уточнили в экстренных службах, сообщения о возгорании по адресу улица Ивана Франко, дом 43, строение 2, поступили в 10:45. По прибытии пожарные выяснили, что на месте происшествия загорелись строительные материалы.

Благодаря принятым мерам в 11:08 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не сообщалось.

Накануне пожар произошел в строящемся здании при отеле "Немчиновка парк" в Подмосковье. Первоначально огонь охватил 100 квадратных метров. Немногим позже площадь пожара выросла до 200 "квадратов".

В ночь на 13 июля пожарные ликвидировали возгорание. Сведения о пострадавших не поступали.