Уголовное дело о халатности завели после пожара в уральском селе Шайдуриха

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, после возгорания в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Прокуратура взяла расследование на свой контроль. Невьянский городской прокурор Егор Корнилов встретился с пострадавшими жителями села Шайдуриха.

О возгорании в населенном пункте Свердловской области стало известно 12 июля. Огонь перекинулся на шесть построек. В МЧС РФ предупредили об угрозе распространения пламени из-за сухой погоды и сильного ветра.

В лесах округа был введен режим ЧС до 21 июля. Пожар вспыхнул на туристической базе, которая находится в километре от населенного пункта возле озера Аятского. По словам главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

Уже 13 июля спасателям удалось локализовать возгорание. Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара, уточнили в МЧС.

В результате возгорания один человек погиб, двоим получившим травмы медики ЦРБ оказали необходимую помощь. На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, 41 дом пострадал.

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха