Возгорание строительного мусора на севере Москвы ликвидировали

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожарные ликвидировали возгорание строительного мусора на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по столице.

Уточняется, что огонь полностью потушили в 18:43.

О пожаре стало известно вечером 17 июля. Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 18:08. Огонь вспыхнул по адресу улица Зорге, дом 9. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что возгорание деревянных построек в Архангельске произошло на площади в тысячу квадратов. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов", пламя охватило нежилой дом.

Спустя время спасатели ликвидировали угрозу распространения огня на жилые многоквартирные дома. К 00:15 пожарным удалось полностью потушить возгорание.

Пожар произошел в Горках Ленинских на площади 900 "квадратов"