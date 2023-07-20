Пожарные потушили возгорание в банном комплексе на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в банном комплексе на юго-востоке столице был полностью ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что возгорание было локализовано в 01:42, ликвидировано – в 01:54. В данный момент на месте проводятся работы по проливке и разборке конструкций.

Ранее сообщалось о том, что в Москве произошел пожар в двухэтажном нежилом здании по адресу: улица Угрешская, дом 2Б, строение 2.

Сначала площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Однако позже она увеличилась до 500 "квадратов". К тушению огня в том числе привлекали авиацию и катер.

Двухэтажное нежилое здание загорелось на юго-востоке Москвы