19 июля, 21:52Происшествия
Дорога частично обрушилась в южноафриканском Йоханнесбурге из-за взрыва – СМИ
SABC.
Ранее сообщалось, что в центре Афин сработало взрывное устройство. Происшествие случилось возле здания Великой масонской ложи Греции между улицами Ахарнон и Сурмели. Следом возник пожар, который оперативно потушили. Никто не пострадал.
По данным СМИ, на улице Bree Street, предположительно, взорвался газопровод.
Ранее сообщалось, что в центре Афин сработало взрывное устройство. Происшествие случилось возле здания Великой масонской ложи Греции между улицами Ахарнон и Сурмели. Следом возник пожар, который оперативно потушили. Никто не пострадал.
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