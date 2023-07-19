Дорога частично обрушилась в южноафриканском Йоханнесбурге из-за взрыва – СМИ

Дорога частично обрушилась в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике из-за взрыва. Об этом сообщает телеканал SABC

По данным СМИ, на улице Bree Street, предположительно, взорвался газопровод.

Ранее сообщалось, что в центре Афин сработало взрывное устройство. Происшествие случилось возле здания Великой масонской ложи Греции между улицами Ахарнон и Сурмели. Следом возник пожар, который оперативно потушили. Никто не пострадал.

