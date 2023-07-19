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19 июля, 21:52

Происшествия

Дорога частично обрушилась в южноафриканском Йоханнесбурге из-за взрыва – СМИ

Видео: телеграм-канал "СМОТРИ"

Дорога частично обрушилась в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике из-за взрыва. Об этом сообщает телеканал SABC.

По данным СМИ, на улице Bree Street, предположительно, взорвался газопровод.

Ранее сообщалось, что в центре Афин сработало взрывное устройство. Происшествие случилось возле здания Великой масонской ложи Греции между улицами Ахарнон и Сурмели. Следом возник пожар, который оперативно потушили. Никто не пострадал.

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