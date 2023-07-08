Число погибших при обрушении дома в Бразилии достигло 14 человек

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Спасатели извлекли 14 человек из-под завалов упавшего накануне в Ресифи жилого дома. Они числились пропавшими без вести, передает издание Folha de Sao Paulo.

"Число погибших в результате обрушения дома в Ресифи достигло 14 человек. Тринадцать пострадавших были найдены погибшими, один скончался в больнице <...> сведений о других пропавших без вести нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, спасателям удалось достать из-под завалов дома в районе Жанга двоих подростков и 65-летнюю женщину. Им потребовалась госпитализация. В поисковых мероприятиях участвовали около 50 спасателей и волонтеры.



Жилое здание обрушилось в одном из пригородов штата Пернамбуку утром 7 июля. По информации местных властей, четырехэтажный дом был в 2010 году признан непригодным для использования и выселен. При этом спустя два года жители самовольно заняли помещения.

Ранее сообщалось, что многоэтажный дом в египетской Александрии разрушился. Генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сауи поручил организовать расследование по этой ситуации.

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