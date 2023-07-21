09:40Происшествия
Неизвестный поджег автобусы на территории института МВД в Подмосковье
Фото: 123RF/viatkin
Неизвестный проник на территорию Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедове и поджег стоящие там автобусы, сообщает ТАСС.
Как рассказали агентству в экстренных службах, ЧП произошло в ночь на 21 июля – около 02:30. Злоумышленник поджег два автобуса "Лиаз", стоящих на парковке возле бокса. Затем он скрылся с места происшествия.
Пожар оперативно потушили. В результате никто не пострадал. Полиция разыскивает злоумышленника.
Ранее в Ногинске задержали местного жителя, подозреваемого в умышленном уничтожении имущества. ЧП произошло на территории одного из административных зданий Богородского городского округа. Туда проник неизвестный, который поджег иномарку и попытался повредить электрораспределительную станцию.
В результате возгорания никто не пострадал. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту умышленных уничтожения или повреждения имущества.
Причиной пожара на автостоянке в Ногинске мог быть поджог
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