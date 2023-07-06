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Мужчину задержали в Ногинске за поджог машины и попытку повредить электроподстанцию
Фото: 50.мвд.рф
В Ногинске задержали местного жителя, подозреваемого в умышленном уничтожении имущества, сообщает пресс-служба МВД России по Московской области.
ЧП произошло ночью на территории одного из административных зданий Богородского городского округа. Туда проник неизвестный, который поджег иномарку и попытался повредить электрораспределительную станцию.
В результате возгорания никто не пострадал. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту умышленных уничтожения или повреждения имущества.
Полицейские установили личность подозреваемого. 32-летнего мужчину задержали возле одного из домов города. Злоумышленник заключен под стражу.
В июне полиция возбудила уголовное дело после поджога маршруток на автостоянке в Ногинске. В результате возгорания было повреждено более 30 транспортных средств. Специалисты оперативно локализовали возгорание.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Причиной пожара на автостоянке в Ногинске мог быть поджог
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