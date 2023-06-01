Полиция возбудила дело после поджога маршруток на автостоянке в Ногинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Полиция возбудила уголовное дело после поджога маршруток на автостоянке в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД России.

"В Московской области в дежурную часть МУ МВД России "Ногинское" поступило сообщение о пожаре на улице Корякин Луг. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в результате возгорания повреждено более 30 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты оперативно локализовали возгорание. В инциденте нет пострадавших.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Сейчас правоохранители проводят мероприятия по розыску и задержанию причастного к поджогу.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что причиной пожара на автостоянке в Ногинске мог быть поджог. В результате инцидента повреждены 37 маршруток. Прокуратура назначит пожарно-техническую экспертизу для установления точной причины пожара.

Причиной пожара на автостоянке в Ногинске мог быть поджог