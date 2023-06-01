Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Причиной пожара на автостоянке в Ногинске мог быть поджог, сообщила прокуратура Московской области.

"Сегодня, около 4 часов утра на территории автостоянки, расположенной на улице Корякин Луг, произошло возгорание", – уточнили в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента повреждены 37 маршрутных транспортных средств.

Ногинская городская прокуратура контролирует установление причин пожара на территории автостоянки. Также на контроле находится ход, результаты процессуальной проверки и принятие процессуального решения.

Прокуратура назначит пожарно-техническую экспертизу для установления точной причины пожара.

Ранее в ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что 1 июня в 12:50 по московскому времени произошло задымление в бытовке на первом этаже гостиницы "Маринс Парк Отель" на Буденновском проспекте, дом 59, в центре Ростова-на-Дону.

По данным ведомства, из гостиницы эвакуировали 50 посетителей, 30 человек персонала. На месте происшествия работали специалисты газодымозащитной службы.



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