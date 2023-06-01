Задымление произошло в гостинице в центре Ростова-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Блокнот-Ростов"

Посетителей и персонал гостиницы "Маринс Парк Отель", которая располагается в центре Ростова-на-Дону, эвакуировали из-за задымления. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 12:50 по московскому времени поступило сообщение о задымлении в бытовке на первом этаже гостиницы "Маринс Парк Отель" на проспекте Буденновском, 59. Эвакуировано 50 посетителей, 30 человек персонала", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

На место происшествия прибыли специалисты газодымозащитной службы.

Ранее произошел пожар в отеле на улице Богдана Хмельницкого в Калининграде. Ему был присвоен второй уровень сложности. Отмечалось, что огонь охватил обшивку фасада.

Позже пожар был локализован, площадь горения составляла около 300 квадратных метров. В тушении были задействованы 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Возгорание полностью ликвидировали. Из здания были эвакуированы 80 человек.



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