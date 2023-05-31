Очевидец рассказал о паникующих посетителях во время пожара в подмосковном ТЦ "Феникс"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в здании торгового центра "Феникс" в Орехово-Зуеве начал распространяться достаточно быстро, у посетителей началась паника. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на очевидца.

По его словам, сначала огонь находился внутри ТЦ рядом с окнами, которые начали плавиться. После этого пламя начало охватывать здание снаружи.

Эвакуацию начали проводить сразу, среди покупателей была паника, добавил мужчина.

"Все выбежали из здания. Паника и сейчас среди пожилых, а дети сидят, смеются и все на видео записывают", – сказал он.

О пожаре в ТЦ "Феникс" на Парковской улице стало известно утром 31 мая. Информация о возгорании поступила спасателям в 08:48.

Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего.

Позже МЧС РФ сообщило о локализации возгорания, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В 10:15 спасатели потушили огонь и продолжили проливку помещения. Согласно информации регионального главка МЧС, никто не пострадал.

