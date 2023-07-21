Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пять человек пострадали во время пожара в жилом доме на севере столицы. Экстренные службы рассказали о происшествии.

"При пожаре в жилом доме на севере Москвы пострадали пять человек, включая троих детей", – передает ТАСС сообщение спасателей.

Ранее на Дмитровском шоссе в одном из 12-этажных домов загорелась квартира на восьмом этаже.

По словам свидетелей происшествия, находящийся внутри мужчина, стоял у окна и ожидал спасателей, которые в скором времени прибыли. Им удалось его спасти, использовав подъемник. Всего было эвакуировано 10 человек.

Позже огонь перекинулся на соседние квартиры высотного дома, однако спасатели смогли локализовать возгорание.



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