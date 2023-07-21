Склад с макулатурой загорелся рядом с Ростовом-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Склад, на котором хранится макулатура, загорелся под Ростовом-на-Дону на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовскому региону.

"В 17:15 по московскому времени поступила информация о пожаре в складском помещении", – указано в сообщении.

Там горит макулатура на площади 2 тысячи "квадратов". В 17:00 пожару присвоили второй ранг сложности, а в 17:30 – третий.

Ранее сообщалось о возгорании, произошедшем в металлическом ангаре на юге Москвы 10 июля примерно в 18:00, в нем также находился автосервис.

Позже стало известно, что при ликвидации пожара в ангаре произошел хлопок баллона. В результате инцидента никто не пострадал.

Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Во время тушения огня частично обрушилась кровля здания на площади 50 квадратных метров.

К 20:00 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.



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