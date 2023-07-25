Пожарные ликвидировали возгорание в электричке в Подмосковье

Фото: МЧС России

Возгорание в электричке в Подмосковье было ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Возгорание в электричке ликвидировали пожарные МЧС России в Подмосковье", – указано в сообщении.

К тушению пожара привлекались 33 человека и 10 единиц техники. Сообщается, что горели два вагона – в первом загорелась крыша, а во втором – нижняя часть.

Электропоезд загорелся на станции Подсолнечная Ленинградского направления ОЖД в Солнечногорск. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В происшествии никто не пострадал, пассажиры эвакуировались еще до прибытия пожарных подразделений.

Два вагона электропоезда загорелись в Подмосковье