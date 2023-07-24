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24 июля, 21:58

Происшествия

Электричка загорелась на станции Подсолнечная в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Электропоезд загорелся на станции Подсолнечная Ленинградского направления ОЖД в Солнечногорск. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областное управление МЧС РФ.

"Поступило сообщение о возгорании электропоезда на станции Подсолнечная ОЖД", – сказали в ведомстве, не приведя иных подробностей происшествия.

Между тем, по данным ТАСС, к настоящему времени пожар удалось потушить. Горела крыша двух вагонов. Площадь возгорания достигала 2 квадратных метров.

"Люди вышли до прибытия, пострадавших нет", – рассказали агентству в подмосковном главке МЧС.

Отмечается, что загоревшийся поезд направлялся из Москвы в Тверь. Причиной пожара, предположительно, стал обрыв проводов.

В конце июня возгорание произошло на Ленинградском вокзале. Огонь вспыхнул в кафе рядом со входом в здание. Площадь пожара достигала 20 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

На Ленинградском вокзале загорелся торговый павильон

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