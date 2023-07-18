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09:03

Происшествия

Грузовой поезд повредил платформу на станции Матвеевская

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Грузовой поезд повредил платформу на станции Матвеевская в Москве. Об этом сообщают очевидцы.

Отмечается, что одна из железнодорожных рельс, которую перевозил поезд, съехала с вагона. В результате на платформе выбиты стекла, покорежены детали вестибюля. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее пассажирский поезд местного назначения столкнулся с грузовиком в районе чешского города Либереца. В результате случившегося ранения получил 21 пассажир поезда, еще четверо находились в тяжелом состоянии.

До этого более 30 человек пострадали в результате крушения поезда в Тунисе. ЧП произошло в провинции Сус, машинист и один из пассажиров погибли на месте.

Новости мира: грузовой состав сошел с рельсов возле Рисвилла в США

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