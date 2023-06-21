Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Чехии

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Пассажирский поезд местного назначения столкнулся с грузовиком в районе чешского города Либереца. В результате аварии ранения получил 21 пассажир поезда, четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Ивану Балакову.

"Данные по числу раненых не являются окончательными, многие люди находятся в шоке, медики осматривают всех пассажиров поезда. Часть раненых уже отправлена в больницы, тяжелораненые перевезены вертолетом", – сообщила она.

По информации представителя полиции, поезд и грузовик столкнулись на переезде без шлагбаумов. Он оснащен звуковой и световой сигнализацией. Полиция, как уточнила Балакова, проверит, действовала ли сигнализация в момент, который предшествовал аварии.

Железнодорожное движение на данном участке временно прекращено, заявила Балакова. Эксперты Управления железных дорог и полиция выясняют причины случившегося.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли и более 30 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Тунисе в ночь на 21 июня. ЧП произошло в провинции Сус, машинист и один из пассажиров погибли на месте, уточнялось в СМИ.

2 июня пассажирский поезд, следовавший из индийской Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд. Погибли 288 человек, ранены более 900, передавало агентство France Presse.

Поезд сошел с рельсов в Брянской области