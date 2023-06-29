СК начал доследственную проверку после схода грузовых вагонов в Москве

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Юго-Западный следственный отдел на транспорте Западного управления СК РФ организовал доследственную проверку по факту схода шести грузовых вагонов на Павелецком направлении Московской железной дороги. Об этом сообщается на сайте Западного МСУТ СК РФ.

"29 июня 2023 года поступило сообщение о сходе шести вагонов поезда на станции Бирюлево-Товарная. Предварительно пострадавших нет", – указано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники следствия направились к месту происшествия для проведения мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 июня, в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход нескольких грузовых вагонов. В РЖД добавили, что угрозы экологии нет, никто из-за произошедшего не пострадал. К месту ЧП были направлены восстановительные поезда.

Позже движение удалось восстановить по двум путям, затем движение возобновили в обоих направлениях.

Также было восстановлено движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово, при этом в Дептрансе столицы предупредили о возможных ситуативных корректировках в расписании.

"Аэроэкспресс" заявлял, что компенсирует стоимость билетов на поезда, которые были отменены или задержаны из-за ЧП на Павелецком направлении, для этого пассажиры должны обратиться к сотрудникам в аэропорту Домодедово или заполнить форму на сайте перевозчика.



Движение аэроэкспрессов в Домодедово возобновили после схода грузовых вагонов