Причиной возгорания электрички в Подмосковье стало короткое замыкание

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Причиной возгорания электрички в Подмосковье на станции Подсолнечная стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

"Сегодня, 24 июля 2023 года, в вечернее время, произошло возгорание вагонов поезда сообщением Москва – Конаково. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание", – отметили в сообщении.

По данным ведомства, прокуратуре предстоит установить все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

В транспортной прокуратуре добавили, что специалисты потушили пожар на площади двух квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что электропоезд загорелся на станции Подсолнечная Ленинградского направления ОЖД в Солнечногорск. Уточнялось, что загоревшийся поезд направлялся из Москвы в Тверь.



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