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Пожар произошел в квартире дома на Пятницком шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В квартире многоэтажного дома на Пятницком шоссе вспыхнул пожар, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное ГУ МЧС.
Информация о пожаре в доме № 8 поступила в 09:28. Отмечалось, что из квартиры на третьем этаже 17-этажного жилого дома идет серый дым.
Пожарные оперативно прибыли на место. Уже в 09:49 возгорание ликвидировали. В ходе тушения спасли одного человека, никто не пострадал.
Ранее произошел пожар на территории складского помещения в Аксае Ростовской области. Площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров. Позже она увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов".
Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй, а после и третий ранг сложности. Информация о возможных жертвах и пострадавших не сообщалась.
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