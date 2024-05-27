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27 мая, 18:15

Общество

Врач рассказал, как жители Самары могли заразиться гибралтарской лихорадкой

Врач рассказал, как жители Самары могли заразиться гибралтарской лихорадкой

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В Самаре местные жители могли заразиться гибралтарской лихорадкой из-за того, что употребили плохо обработанную баранину, козлятину или козье молоко. Об этом сообщил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее стало известно, что несколько районов Самары закрыли на карантин из-за случаев гибралтарской лихорадки. Ее переносят домашние животные, но могут заразиться и люди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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