Врач рассказал, как жители Самары могли заразиться гибралтарской лихорадкой

В Самаре местные жители могли заразиться гибралтарской лихорадкой из-за того, что употребили плохо обработанную баранину, козлятину или козье молоко. Об этом сообщил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее стало известно, что несколько районов Самары закрыли на карантин из-за случаев гибралтарской лихорадки. Ее переносят домашние животные, но могут заразиться и люди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.