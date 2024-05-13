Новости мира: более 40 человек заразились вирусом крысиного гепатита в Испании

В Испании выявили более 40 случаев заболевания вирусом крысиного гепатита. Впервые его обнаружили в Германии в 2010 году. Инфекционисты говорят, что носителями вируса являются около трети крыс, а механизм передачи человеку пока до конца не исследован.

Между тем на север Франции обрушились сильные дожди. В коммуне Бомон-ле-Роже из-за наводнения под воду ушли некоторые улицы. А в коммунах Нижней Нормандии вода поднялась местами выше одного метра.

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