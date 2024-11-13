Место падения трех дронов обнаружили в лесном массиве Пензы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Место падения трех беспилотников было обнаружено в лесу около поселка Монтажный в Пензе. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

"Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов", – написал он.

Губернатор уточнил, что, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, жилые дома не были задеты. На месте работают службы экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, в ночь на 12 ноября, средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Всего было сбито девять беспилотников над Белгородской областью, два – над Брянской, и еще два – над Курской.