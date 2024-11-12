Средства ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, противник применил БПЛА самолетного типа. Всего сбито девять беспилотников над Белгородской областью, два – над Брянской, еще два – над Курской.

Ранее украинский дрон атаковал нефтебазу в Старооскольском округе Белгородской области. В результате взрыва один их резервуаров загорелся, однако пожар оперативно ликвидировали 10 пожарных расчетов. Пострадавших нет.

До этого два человека получили травмы из-за атаки украинских БПЛА в селах Белгородской области. Женщина получила осколочные ранения обеих ног, а мужчина – минно-взрывную травму. Их доставили в медучреждения для оказания помощи.