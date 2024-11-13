Несколько беспилотников были сбиты над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО и РЭБ обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников в Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительные повреждения получило непроизводственное здание предприятия. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется, уточнил Гусев.

Ранее в Брянской области сбили пять дронов самолетного типа. По словам губернатора региона Александра Богомаза, при отражении нападения пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные и экстренные службы.

До этого в лесу около поселка Монтажный в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, жилые дома не задеты. На место прибыли службы экстренного реагирования.