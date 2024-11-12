ПВО сбила 3 украинских беспилотника над Брянской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО РФ вечером 12 ноября уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и один – над Курской. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"С 20:10 до 21:50 (по московскому времени. – Прим. ред.) пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты дежурными расчетами ПВО.

Между тем в ночь на 12 ноября средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Всего было сбито девять беспилотников над Белгородской областью, два – над Брянской, и еще два – над Курской.

До этого средства РЭБ отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Вражеские беспилотники попытались нанести удар по городу Каменск-Шахтинскому, однако все они были обезврежены.