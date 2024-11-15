15 ноября, 07:14Происшествия
Не менее 46 БПЛА подавлены за ночь над районом Краснодарского края
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Над Крымским районом Краснодарского края прошедшей ночью подавили 46 беспилотников. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что места падения обломков беспилотников на двух улицах в Крымске оцеплены. По его словам, никто не пострадал.
Лесь также обратился к жителям Крымска и напомнил, что близко подходить к обломкам сбитых беспилотников или поднимать их запрещено из-за риска здоровью.
Ранее три человека получили травмы в селе Новое Белгородской области после атак со стороны ВСУ. Украинские военные сбросили взрывные устройства с беспилотников на территорию частного дома. Пострадали женщина и мужчина, которые в этот момент были на улице.
Еще один человек получил ранение в результате сброса взрывного устройства с дрона. Все пострадавшие госпитализированы.
До этого при атаке БПЛА в Воронежской области повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника.