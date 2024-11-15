Не менее 46 БПЛА подавлены за ночь над районом Краснодарского края

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Крымским районом Краснодарского края прошедшей ночью подавили 46 беспилотников. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что места падения обломков беспилотников на двух улицах в Крымске оцеплены. По его словам, никто не пострадал.

Лесь также обратился к жителям Крымска и напомнил, что близко подходить к обломкам сбитых беспилотников или поднимать их запрещено из-за риска здоровью.

Ранее три человека получили травмы в селе Новое Белгородской области после атак со стороны ВСУ. Украинские военные сбросили взрывные устройства с беспилотников на территорию частного дома. Пострадали женщина и мужчина, которые в этот момент были на улице.

Еще один человек получил ранение в результате сброса взрывного устройства с дрона. Все пострадавшие госпитализированы.

До этого при атаке БПЛА в Воронежской области повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения беспилотника.

