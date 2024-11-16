БПЛА взорвался на окраине калужского Людиново

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

БПЛА взорвался на окраине города Людиново в Калужской области и повредил остекление в нескольких домах. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром на окраине г. Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет", – сообщил он.

Шапша подчеркнул, что на месте происшествия работает оперативная группа, кроме того, главе администрации поручено организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

Ранее, в ночь на 15 ноября, средства ПВО за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА над российскими регионами. 36 дронов были ликвидированы над Краснодарским краем, три – над Крымом, два – над Белгородской областью, и 10 – над акваторией Азовского моря.

До этого три человека получили травмы в селе Новое Белгородской области после атак со стороны ВСУ. Украинские военные сбросили взрывные устройства с беспилотников на территорию частного дома. Пострадали женщина и мужчина, которые в этот момент были на улице.