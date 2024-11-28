Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют для ликвидации последствий атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Синяговский"

Часть жителей Славянска-на-Кубани вывозят из города по требованию взрывотехников в связи с устранением последствий разлета осколков украинских беспилотников. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава района Роман Синяговский.

Для эвакуации граждан подготовили автобус, который отвезет жителей города в местный ДК, где организован пункт временного размещения.



Кроме того, в связи с ликвидацией последствий прилета дронов была временно перекрыта Пролетарская улица на участке от Комсомольской до Больничной. Также был перекрыт выезд на Пролетарскую улицу с Крепостной и Больничной улиц с обеих сторон.

В ночь на 28 ноября силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на два района Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника рухнули во двор частного домовладения, выбив стекла.

Из-за их падения пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась. Кроме того, в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом, там обошлось без пострадавших.

