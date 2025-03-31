Вандалы осквернили могилу военкора "Известий" Александра Федорчака в Крыму

Фото: телеграм-канал IZ.RU

Неизвестные в Крыму подожгли могилу военкора издания "Известия" Александра Федорчака и захоронения трех участников спецоперации. Об этом рассказал глава Нижнегорского района республики Антон Кравец в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в ночь на 31 марта на кладбище в поселке Нижнегорском. Сейчас на месте задействованы правоохранители, которые выясняют обстоятельства, причины и личности тех, кто осквернил могилы.

Федорчак погиб 24 марта в результате украинской атаки. Журналист тогда работал на купянском направлении в Харьковской области. Вместе с ним были оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, которые также погибли. Тяжелое ранение из-за обстрела получил корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что по российским журналистам в ЛНР велся прицельный огонь со стороны украинских военнослужащих. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

В память о погибшем военкоре в Симферополе появился стихийный мемориал. В свою очередь, власти Крыма посмертно наградят Федорчака госнаградой республики – орденом "За верность долгу".

