В Северном Бутове приведут в порядок старый пруд

В районе Северное Бутово приведут в порядок старый пруд. В 90-х его хотели закопать, но из-за наличия подземных источников сделать это не получилось.

Теперь территорию планируют благоустроить. На берегу появятся зоны отдыха с лавочками, дорожками и освещением, а сам пруд почистят.

Летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко рассказал, что жители района обеспокоены его состоянием.

"Они сюда приходят каждый день, смотрят и видят, как этот пруд умирает. Поэтому очень важно решить эту проблему", – сказал Романенко.

Идеи для проекта уже есть. Сама реконструкция и обустройство запланированы на 2022–2023 годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.