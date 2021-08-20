В Северном Бутове приведут в порядок старый пруд

16:45
В районе Северное Бутово приведут в порядок старый пруд. В 90-х его хотели закопать, но из-за наличия подземных источников сделать это не получилось.
Теперь территорию планируют благоустроить. На берегу появятся зоны отдыха с лавочками, дорожками и освещением, а сам пруд почистят.
Летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко рассказал, что жители района обеспокоены его состоянием.
"Они сюда приходят каждый день, смотрят и видят, как этот пруд умирает. Поэтому очень важно решить эту проблему", – сказал Романенко.
Идеи для проекта уже есть. Сама реконструкция и обустройство запланированы на 2022–2023 годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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