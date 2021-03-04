Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала усадьбу Быково, которая находится на юго-востоке Подмосковья. Первым правильный ответ прислал телезритель Игорь.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете.