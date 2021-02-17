Крупный храмовый комплекс построили в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение
Храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" ввели в эксплуатацию в столичном районе Перово. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Работы над объектом начались в 2018 году.
"Благодаря поддержке крупного благотворителя строительство было завершено в намеченные сроки. Комплекс представляет собой одно здание", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По словам специалиста, главный храм рассчитан на 500 прихожан. Кроме того, поблизости расположены приходские помещения.
Согласно последним данным, в Восточном округе Москвы в эксплуатацию ввели уже 11 храмов, 2 находятся на стадии проектирования, а еще 7 строятся.
В декабре 2020 года в столичном районе Косино-Ухтомское ввели в эксплуатацию храм иконы Божией Матери "Споручница грешных". Его возвели из расчета на 200 прихожан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: