Крупный храмовый комплекс построили в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" ввели в эксплуатацию в столичном районе Перово. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Работы над объектом начались в 2018 году.

"Благодаря поддержке крупного благотворителя строительство было завершено в намеченные сроки. Комплекс представляет собой одно здание", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам специалиста, главный храм рассчитан на 500 прихожан. Кроме того, поблизости расположены приходские помещения.

Согласно последним данным, в Восточном округе Москвы в эксплуатацию ввели уже 11 храмов, 2 находятся на стадии проектирования, а еще 7 строятся.

В декабре 2020 года в столичном районе Косино-Ухтомское ввели в эксплуатацию храм иконы Божией Матери "Споручница грешных". Его возвели из расчета на 200 прихожан.

