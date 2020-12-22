Храм иконы Божией Матери ввели в эксплуатацию в районе Косино-Ухтомском

Фото: vk.com/uhtomka.prihod

Храм иконы Божией Матери "Споручница грешных" введен в эксплуатацию в районе Косино-Ухтомском, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора столицы.

Зданию присвоен адрес улица Камова, дом 2А. Храм рассчитан на 200 прихожан. Его возвели в стиле русской архитектуры XVII века. За образец храма была принята общая композиция церкви Петра и Павла в селе Старожилово в Рязанской области.

Уточняется, что церковь возведена на добровольные пожертвования прихожан.

Ранее сообщалось, что два храма планируется построить в поселении Щаповском. Они появятся вблизи деревень Песье и Шаганино.